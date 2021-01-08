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المرور السعودي: 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء

المرور السعودي: 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء
http://almnatiq.net/?p=937855
المناطق_ الرياض

أعاد المرور السعودي التذكير بـ5  ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، قبل نحو 5 أيام فقط من تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كل من «تبوك – نجران – القصيم – حائل». 

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن ضوابط الالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء تتمثل فيما يلي: 

1-يجب التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.

2-إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله، أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.

3-يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريق رئيسي بدون خدمة.

4-إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالسمار الأيمن قبل الالتفاف.

5-عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة. 

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