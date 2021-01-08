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متى يمكن التسجيل الجديد في «حساب المواطن»؟.. «البرنامج» يجيب

متى يمكن التسجيل الجديد في «حساب المواطن»؟.. «البرنامج» يجيب
http://almnatiq.net/?p=937861
المناطق_ الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات العديد من المستفيدين بشأن موعد بدء التسجيل مجدداً في البرنامج والاستفادة من الدعم.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين: إنه لا يوجد تاريخ معين، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن في وقت سابق، إيداع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 37، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال منها 638 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58% موضحًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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