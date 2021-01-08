51 ألف وفاة بكورونا في إسبانيا

51 ألف وفاة بكورونا في إسبانيا

أبرز المواد
رسميًا.. «الجواز الصحي» ليس شرطًا للسفر إلى خارج المملكة

رسميًا.. «الجواز الصحي» ليس شرطًا للسفر إلى خارج المملكة

أبرز المواد
عزل مدينة صينية كبيرة لوقف تفشي كوورنا

عزل مدينة صينية كبيرة لوقف تفشي كوورنا

أبرز المواد
«استشاري»: 4 أعراض شائعة لـ«السكري».. وينصح بالتحليل في هذه الحالة

«استشاري»: 4 أعراض شائعة لـ«السكري».. وينصح بالتحليل في هذه الحالة

أبرز المواد

دراسة طبية تظهر فعالية لقاح Pfizer و BioNTech ضد سلالة كورونا المتحورة

دراسة طبية تظهر فعالية لقاح Pfizer و BioNTech ضد سلالة كورونا المتحورة
http://almnatiq.net/?p=937881
المناطق_وكالات

يبدو أن لقاح COVID-19 من شركة Pfizer Inc و BioNTech يعمل السلالة الجديدة من فيروس كورونا والمكتشفة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، وفقًا لدراسة معملية أجرتها شركة الأدوية الأميركية.

وأشارت الدراسة المعدة من قبل شركة Pfizer وعلماء من الفرع الطبي بجامعة تكساس والتي لم تتم مراجعتها بعد إلى أن اللقاح كان فعالًا في تحييد الفيروس بما يسمى بطفرة N501Y للبروتين الشائك.

وقال فيل دورميتسر ، أحد كبار علماء اللقاحات الفيروسية في شركة Pfizer، إن الطفرة يمكن أن تكون مسؤولة عن زيادة قابلية الانتقال، وكان هناك قلق من أنها قد تجعل الفيروس يفلت من الأجسام المضادة التي أثارها اللقاح.

وأجريت الدراسة على دم مأخوذ من أشخاص تلقوا اللقاح. ولكن نتائجها محدودة، لأنها لا تنظر في المجموعة الكاملة من الطفرات الموجودة في أي من المتغيرات الجديدة للفيروس سريع الانتشار.

وقال دورميتسر إنه من المشجع أن اللقاح يبدو فعالًا ضد الطفرة، بالإضافة إلى 15 طفرة أخرى تم اختبارها من قبل الشركة سابقًا.

“لقد اختبرنا الآن 16 طفرة مختلفة ، ولم يكن لأي منها أي تأثير كبير. هذا هو الخبر السار “. هذا لا يعني أن السابع عشر لن يفعل.

روابط ذات صلة

51 ألف وفاة بكورونا في إسبانيا

51 ألف وفاة بكورونا في إسبانيا
رسميًا.. «الجواز الصحي» ليس شرطًا للسفر إلى خارج المملكة

رسميًا.. «الجواز الصحي» ليس شرطًا للسفر إلى خارج المملكة
عزل مدينة صينية كبيرة لوقف تفشي كوورنا

عزل مدينة صينية كبيرة لوقف تفشي كوورنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*