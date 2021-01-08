أسعار عيارات الذهب «24 و21 و18» بالريال في السعودية

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تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة، نحو 231.06 ريال (61.59 دولار)، مقابل 233.2 ريال (62.18 دولار) في ختام تعاملات الخميس.

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في المملكة) سجل صباح الجمعة، نحو 202.18 ريال (53.89 دولار)، مقابل 204.13 ريال (54.43 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، عند فتح تعاملات الجمعة، ليصل إلى نحو 173.30 ريال (46.19 دولار)، مقابل 174.61 ريال (46.50 دولار) في ختام تعاملات الخميس.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، نحو 134.79 ريال (35.93 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 115.53 ريال (30.79 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 96.28 ريال (25.66 دولار).

تراجع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية ليصل إلى 7,192.63 ريال (1,917.12 دولار)، مقابل 7248.23 ريال (1932 دولارًا) في ختام تعاملات أمس الخميس.

وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل 1,617 ريال (431.13 دولار).