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دراسة تؤكد فعالية لقاح «فايزر» ضد سلالة كورونا الجديدة

دراسة تؤكد فعالية لقاح «فايزر» ضد سلالة كورونا الجديدة
http://almnatiq.net/?p=937887
المناطق_وكالات

كشفت دراسة جديدة، عن فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد والخاص بشركة «فايزر» الأمريكية، ضد السلالة الجديدة من الفيروس المتحور، والذي ظهر في بريطانيا وجنوب إفريقيا ثم انتشر في بعض بلدان العالم.

ومنحت منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر، أول موافقة طارئة لها منذ بداية جائحة كوفيد-19 على لقاح فايزر، ممهدةً بذلك الطريق أمام البلدان الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة.

ووفقاً للمنظمة، اختبر على البشر حتى الآن 63 لقاحًا مرشحًا، وصل 21 منها إلى المرحلة النهائية من التجارب الشاملة. إضافة إلى ذلك، تم تطوير 172 لقاحًا أخرى في المختبرات، على أن تخضع لمزيد من الاختبارات.

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