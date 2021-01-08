احدث الأخبار

رسميًا.. «الجواز الصحي» ليس شرطًا للسفر إلى خارج المملكة
أبرز المواد
 عزل مدينة صينية كبيرة لوقف تفشي كوورنا
أبرز المواد
 «استشاري»: 4 أعراض شائعة لـ«السكري».. وينصح بالتحليل في هذه الحالة
أبرز المواد
 «الخطوط السعودية»: لا رحلات مباشرة بين قطر والمملكة حاليًا
أبرز المواد
 دراسة تؤكد فعالية لقاح «فايزر» ضد سلالة كورونا الجديدة
أبرز المواد
 أسعار عيارات الذهب «24 و21 و18» بالريال في السعودية
أبرز المواد
 دراسة طبية تظهر فعالية لقاح Pfizer و BioNTech ضد سلالة كورونا المتحورة
أبرز المواد
 النفط قرب ذروة 11 شهراً بفضل تعهد سعودي بخفض الإنتاج
أبرز المواد
 «الصحة» توضح الفرق بين سلالة كورونا الجديدة والطفرة الجينية (إنفوجراف)
أبرز المواد
 السودان ولبنان يدخلان قائمة أعلى معدلات التضخم حول العالم في 2020
أبرز المواد
 وفاة شرطي في أعقاب الاشتباكات مع مؤيّدين لترامب
أبرز المواد
 إيران ترفع تحدي تخصيب اليورانيوم.. من 20 إلى 90%
أبرز المواد
رسميًا.. «الجواز الصحي» ليس شرطًا للسفر إلى خارج المملكة

رسميًا.. «الجواز الصحي» ليس شرطًا للسفر إلى خارج المملكة

أبرز المواد
عزل مدينة صينية كبيرة لوقف تفشي كوورنا

عزل مدينة صينية كبيرة لوقف تفشي كوورنا

أبرز المواد
«استشاري»: 4 أعراض شائعة لـ«السكري».. وينصح بالتحليل في هذه الحالة

«استشاري»: 4 أعراض شائعة لـ«السكري».. وينصح بالتحليل في هذه الحالة

أبرز المواد
«الخطوط السعودية»: لا رحلات مباشرة بين قطر والمملكة حاليًا

«الخطوط السعودية»: لا رحلات مباشرة بين قطر والمملكة حاليًا

أبرز المواد

رسميًا.. «الجواز الصحي» ليس شرطًا للسفر إلى خارج المملكة

رسميًا.. «الجواز الصحي» ليس شرطًا للسفر إلى خارج المملكة
http://almnatiq.net/?p=937899
المناطق_ الرياض

أوضح تطبيق (توكلنا) المعتمد من وزارة الصحة، أن الجواز الصحي لا يعد- في الوقت الحالي- شرطًا للسفر إلى خارج المملكة، وذكر التطبيق (عبر حسابه بموقع تويتر) أنه «في الوقت الحالي، الجواز الصحي ليس شرطًا للسفر، وقد تفرض بعض الدول مستقبلًا اشتراطات تتعلق بأخذ اللقاح».

وتابع التطبيق قائلا «وفي حال وجود أي مستجدات عن ارتباطه بالسفر، سيتم الإعلان عنه من خلال الجهة المختصة»؛ جاء ذلك ردًا على استفسار مستفيد مفاده: هل الجواز الصحي هذا، هو المطلوب عند السفر والخروج من البلد؟

يُذكر أن وزارة الصحة دشنت أمس الخميس الجواز الصحي، والذي يظهر من خلال تطبيق توكلنا، لمن أتم جرعتي لقاح كورونا.

روابط ذات صلة

عزل مدينة صينية كبيرة لوقف تفشي كوورنا

عزل مدينة صينية كبيرة لوقف تفشي كوورنا
«استشاري»: 4 أعراض شائعة لـ«السكري».. وينصح بالتحليل في هذه الحالة

«استشاري»: 4 أعراض شائعة لـ«السكري».. وينصح بالتحليل في هذه الحالة
«الخطوط السعودية»: لا رحلات مباشرة بين قطر والمملكة حاليًا

«الخطوط السعودية»: لا رحلات مباشرة بين قطر والمملكة حاليًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*