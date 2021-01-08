51 ألف وفاة بكورونا في إسبانيا

51 ألف وفاة بكورونا في إسبانيا

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51 ألف وفاة بكورونا في إسبانيا

51 ألف وفاة بكورونا في إسبانيا
http://almnatiq.net/?p=937902
المناطق_وكالات

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.98 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 51 ألفاً و430 حالة، وتعافى من مرض “كوفيد19-” الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 48 أسبوعاً.

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