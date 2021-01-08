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النواب الليبي: الجيش سيتصدى لأي تجاوز تركي

النواب الليبي: الجيش سيتصدى لأي تجاوز تركي
http://almnatiq.net/?p=937906
المناطق_وكالات

كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي طلال الميهوب أن القوات المسلحة الليبية لن تقف مكتوفة الأيدى والرد سيكون مفاجئاً وخاطفاً في حال أي تهديد للدولة الليبية بعد زيارة رموز حكومة الوفاق لتركيا.

وقال طلال الميهوب بحسب قناة “ليبيا الحدث” إن اجتماعات عراب الإخوان خالد المشري وباقي رموز حكومة الوفاق في تركيا مع الأتراك ما هي إلا لأخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية 5+5″.

وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف وكبح جماح تركيا وأذنابها في غرب ليبيا.

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