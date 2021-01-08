النواب الليبي: الجيش سيتصدى لأي تجاوز تركي

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كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي طلال الميهوب أن القوات المسلحة الليبية لن تقف مكتوفة الأيدى والرد سيكون مفاجئاً وخاطفاً في حال أي تهديد للدولة الليبية بعد زيارة رموز حكومة الوفاق لتركيا.

وقال طلال الميهوب بحسب قناة “ليبيا الحدث” إن اجتماعات عراب الإخوان خالد المشري وباقي رموز حكومة الوفاق في تركيا مع الأتراك ما هي إلا لأخذ التعليمات من الباب العالي في تركيا بالتحرك العاجل لإفشال اتفاقية 5+5″.

وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، البعثة الدولية بتحمل مسؤولياتها كونها راعية اتفاقية جنيف وكبح جماح تركيا وأذنابها في غرب ليبيا.