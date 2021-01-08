الإمارات تفتح كافة المنافذ مع قطر اعتباراً من الغد

الإمارات تفتح كافة المنافذ مع قطر اعتباراً من الغد

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الإمارات تفتح كافة المنافذ مع قطر اعتباراً من الغد

الإمارات تفتح كافة المنافذ مع قطر اعتباراً من الغد
http://almnatiq.net/?p=937915

أكدت دولة الإمارات أنها تعتزم فتح كافة المنافذ مع قطر اعتباراً من الغد.

وصرح وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، يوم أمس الخميس إن دول الخليج تعتزم فتح مجالها الجوي أمام قطر واستئناف التجارة في غضون أسبوع من التوقيع على اتفاق المصالحة بينهما في 5 يناير الجاري.

وأوضح قرقاش في إفادة إعلامية افتراضية، أن الاتفاقية الموقعة في السعودية في قمة لقادة دول الخليج تتضمن “مذكرة بشأن إنهاء الإجراءات خلال أسبوع”، في إشارة إلى الإجراءات الجوية والتجارية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وبموجب الاتفاق، وافقت 4 دول عربية، بما في ذلك الإمارات، على إعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، منهية المقاطعة التي استمرت 3 سنوات.

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