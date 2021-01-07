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شروط حددتها وزارة الداخلية يتعين على المواطنين القطريين تجاوزها لدخول اراضي المملكة

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وفد لجنة ” تراحم الباحة ” يزورون جمعية أصدقاء الصحة بمحافظة قلوة

وفد لجنة ” تراحم الباحة ” يزورون جمعية أصدقاء الصحة بمحافظة قلوة

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وفد لجنة ” تراحم الباحة ” يزورون جمعية أصدقاء الصحة بمحافظة قلوة

وفد لجنة ” تراحم الباحة ” يزورون جمعية أصدقاء الصحة بمحافظة قلوة
http://almnatiq.net/?p=937950
المناطق - الباحة

قام المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة ( تراحم ) علي بن جمعان بن عبدالله آل سرور بزيارة جمعية أصدقاء الصحة بمحافظة قلوة يرافقه الدكتور سلطان الزهراني الأمين العام لجمعية أثر الصحية بمنطقة الرياض .وكان في استقبالهما بمقر الجمعية بالمحافظة أمين مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة بمحافظة قلوة الأستاذ موسى عمر الفقيه والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد عباس الزهراني .وتم خلال الزيارة مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجمعية الصحية بقلوة ولجنة تراحم، والتعاون الذي يمكن خدمة مستفيدين اللجنة بالقطاع التهامي من خلاله تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة تراحم، والذي يدعم برامج ومناشط اللجنة ويشجع عقد الشراكات التي تقدم الخدمات للمستفيدين أينما تواجدوا، وفي ختام اللقاء أعرب آل سرور باسمه واسم رئيس المجلس آل نسيلة والأخوة أعضاء المجلس عن شكرهم وامتنانهم البالغ لسعادة محافظ محافظة قلوة الأستاذ عبدالله العويدي رئيس الجمعية على هذه الاستضافة، حيث تم عقد شراكة  مما يستوجب من الجميع بذل المزيد من الجهود واستمرار التعاون بين الجمعية واللجنة لتحقيق أهدافها النبيلة في سبيل خدمة الصالح العام.كما قام وفد ” تراحم الباحة ” بزيارة مزارع البن بجبل شدى الأعلى وبحث إمكانية دعم بعض اسر تراحم بشتلات من البن لزراعتها والاستفادة من منتوجها الأقتصادي

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