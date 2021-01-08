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شروط حددتها وزارة الداخلية يتعين على المواطنين القطريين تجاوزها لدخول اراضي المملكة

شروط حددتها وزارة الداخلية يتعين على المواطنين القطريين تجاوزها لدخول اراضي المملكة

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شروط حددتها وزارة الداخلية يتعين على المواطنين القطريين تجاوزها لدخول اراضي المملكة

شروط حددتها وزارة الداخلية يتعين على المواطنين القطريين تجاوزها لدخول اراضي المملكة
http://almnatiq.net/?p=937953
المناطق - وكالات

بعد إعلان المملكة فتح حدودها مع قطر في قمة العلا، يتعين على المواطنين القطريين تجاوز شروط حددتها وزارة الداخلية السعودية لدخول أراضيها، وهي إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR) والحجر المنزلي لمدة 3 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 7 أيام.

ويتم الفحص المخبري بالكشف عن البيولوجيا الجزيئية من خلال أخذ عينات تنفسية، للبحث فيها عن وجود الفيروس، وتسمح العينة المأخوذة بالحصول على حمولة فيروسية، وبالتالي يتم معرفة ما إذا كانت محملة بالفيروسات أم لا.

واستعدت وزارة الصحة بتوفير طواقم طبية في منفذ سلوى الحدودي مع قطر، لفحص القادمين قبل دخولهم إلى الأراضي السعودية وتوقيع التعهد بالالتزام بالحجر المنزلي، في الوقت الذي بدأت فيه الجهات المعنية في منفذ سلوى الحدودي، بالتهيئة ورفع الحواجز وتأمين الكوادر العاملة، لحين الإعلام الرسمي في موعد بدء فتح المنفذ للمسافرين.

والثلاثاء، أكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.

كما شدد بيان العلا على طي صفحة الماضي، بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

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