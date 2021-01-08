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ضبط أكثر من (4) ملايين قرص أمفيتامين و(10) كيلو جرامات من مادة الشبو و(5) كيلو جرامات من الهيروين في منطقتي الرياض والشرقية

ضبط أكثر من (4) ملايين قرص أمفيتامين و(10) كيلو جرامات من مادة الشبو و(5) كيلو جرامات من الهيروين في منطقتي الرياض والشرقية

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ضبط أكثر من (4) ملايين قرص أمفيتامين و(10) كيلو جرامات من مادة الشبو و(5) كيلو جرامات من الهيروين في منطقتي الرياض والشرقية

ضبط أكثر من (4) ملايين قرص أمفيتامين و(10) كيلو جرامات من مادة الشبو و(5) كيلو جرامات من الهيروين في منطقتي الرياض والشرقية
http://almnatiq.net/?p=937956

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولتي تسلّم وترويج نحو (4,400,402) قرص أمفيتامين وأكثر من (10) كيلو جرامات من مادة الميث أمفيتامين و(5) كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدرة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في منطقة الرياض بعد تسلّم عناصرها، مواطن ومقيم، (4,400,402) قرص أمفيتامين مخدر تم إخفاؤها داخل شحنة فاكهة المانجا.
وفي عملية أخرى، تمت الإطاحة بخلية مكونة من (3) مقيمين يمتهنون ترويج المخدرات بالمنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم (10.68) كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين مخدر و(5) كيلو جرامات من مادة الهيروين المخدر.
وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، وعدهم (5) متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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