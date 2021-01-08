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المخلفات تشوه الفياض الربيعية حول المجمعة ومطالبات بتدخل القوات الخاصة للأمن البيئي

أبرز المواد

المخلفات تشوه الفياض الربيعية حول المجمعة ومطالبات بتدخل القوات الخاصة للأمن البيئي

المخلفات تشوه الفياض الربيعية حول المجمعة ومطالبات بتدخل القوات الخاصة للأمن البيئي
http://almnatiq.net/?p=937962
المناطق - يوسف المطيري

طالب عدد من المتنزهين المهتمين بالرحلات البرية وخاصة الفياض القريبة من محافظة المجمعة الاهتمام بنظافة تلك المواقع التي باتت تجذب المواطنين وبعض الخليجيين للاستمتاع بجمال الطبيعة فيها.
وتنشر حول محافظة المجمعة عدد من الفياض الربيعية الجميلة ومنها فيضة “الزلعاء” غرب القاعية، وفيضه “النظيم”جنوب القاعية وفيضه “ام خرجين” غرب الارطاوية، إلا انها تعاني انتشار المخلفات وعبث بعض المتنزهين.
ووفقاً للمقطع المرفق الذي وصل لصحيفة المناطق، أكد عدد من هواة الرحلات البرية والكشتات أن هذه الفياض بدأت تنتشر فيها المخلفات دون اهتمام من الجهات المعنية في محافظة المجمعة مما يشوه جمالها ويزيد من تلوث البيئة المحيطة بها.
وشملت المطالبة تدخل القوات الخاصة للأمن البيئي لحماية الغطاء النباتي من العبث والذي تضرر بسبب دخول السيارات وإشعال النار داخل تلك الفياض.
من جانبها تناشد “المناطق” المتنزهين بالاهتمام بثقافة الوعي البيئي وبعدم رمي المخلفات أو قطع الأشجار وعدم التجول في السيارات داخل الفياض الخضراء المفتوحة .

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