أميرجازان يتفقد شاطئ الطرفه بمحافظة صبيا

جازان - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس , بزيارة تفقدية لشاطىء جزيرة الطرفه التابعة لمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واستهل سموه جولته التفقدية بالإطلاع على أبرز المواقع السياحية بالجزيرة ، مستعما إلى شرح من محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود عن الخدمات البلدية المقدمة للزوار والمتنزهين والمواقع التي يتم تهيئتها بالشاطئ، والذي يشهد كثافة خلال هذه الفترة من إجازة منتصف العام واعتدال الاجواء.

وأكد محافظ صبيا ، أن المحافظة ومراكزها تزخر بعدة مقومات وامكانيات طبيعية ومواقع سياحية وما ينفذ حاليا بها من عدة مشروعات تنموية تشمل مختلف المجالات .

واضاف أن شبه جزيرة الطرفة تقع غرب مدينة صبيا وهي تمتد لأكثر من 10 كم وعرض 0,5 كم، وهي عبارة عن تلال مرتفعة تطل على الشاطىء ، كما أن المنطقة تحيط بها عدد من الجُزُر ، وتتميز بأنها تُعد من أفضل مواقع الغوص بالبحر الأحمر ، كما يُعتبر الموقع المعروف برأس الطرفة من المحميات البحرية الطبيعية البكر في المنطقة.

ونوه سمو أمير منطقة جازان ، في ختام زيارته بما تتمتع به الجزيرة من طبيعة بكر وشواطئ حالمة تعد وجهة للسياح والزوار ، مشيرا الى ما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية ستجعل المواقع السياحية كوجهة مستقبلية لمرتادي الشواطيء والجزر التي تتميز بها منطقة جازان ، والتي جاءت بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-

حضر الجولة وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة د.تريحيب بن حفيظ وعددا من المسؤولين.