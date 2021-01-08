احدث الأخبار

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ
أبرز المواد
 الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله –
أبرز المواد
 أميرجازان يتفقد شاطئ الطرفه بمحافظة صبيا
منطقة جازان
 تعليقا على ما نشرته جريدة العرب .. الإمارات ترفض الإساءة لدولة الكويت ورموزها
أبرز المواد
 محمد عبده يتلقى لقاح كورونا.. وينصح: “خذوا الدواء لنتحصن جميعاً”
أبرز المواد
 المخلفات تشوه الفياض الربيعية حول المجمعة ومطالبات بتدخل القوات الخاصة للأمن البيئي
أبرز المواد
 ضبط أكثر من (4) ملايين قرص أمفيتامين و(10) كيلو جرامات من مادة الشبو و(5) كيلو جرامات من الهيروين في منطقتي الرياض والشرقية
أبرز المواد
 شروط حددتها وزارة الداخلية يتعين على المواطنين القطريين تجاوزها لدخول اراضي المملكة
أبرز المواد
 وفد لجنة ” تراحم الباحة ” يزورون جمعية أصدقاء الصحة بمحافظة قلوة
منطقة الباحة
 المملكة تحتفي باليوم العربي لمحو الأمية وتواصل تقديم برامج تدريبية وحملات توعوية وقناة “التعليم المستمر”
أبرز المواد
 الأحوال المدنية : للزوجة والابنة إذا تجاوز عمرها 15 عاما استخراج بطاقة الهوية الوطنية ولا تشترط موافقة الزوج
أبرز المواد
 بن طالب في خطبة الجمعة بـ المسجد النبوي : في يوم القيامة يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض
أبرز المواد
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

أبرز المواد
الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله –

الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله –

أبرز المواد
أميرجازان يتفقد شاطئ الطرفه بمحافظة صبيا

أميرجازان يتفقد شاطئ الطرفه بمحافظة صبيا

منطقة جازان
تعليقا على ما نشرته جريدة العرب .. الإمارات ترفض الإساءة لدولة الكويت ورموزها

تعليقا على ما نشرته جريدة العرب .. الإمارات ترفض الإساءة لدولة الكويت ورموزها

أبرز المواد

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 / 8 / 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=937982
المناطق - واس

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 16/ 4 / 1442هـ الموافق 1 / 12 / 2020م المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والبيان الصادر بتاريخ 18 / 5 / 1442هـ الموافق 2 / 1 / 2021م المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة، ونظراً لاستمرار جائحة كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية بحمد الله، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م ما يلي : ( أ ) السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها. ( ب ) رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل. ( ج ) فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل . ( د ) يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

روابط ذات صلة

الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله –

الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله –
تعليقا على ما نشرته جريدة العرب .. الإمارات ترفض الإساءة لدولة الكويت ورموزها

تعليقا على ما نشرته جريدة العرب .. الإمارات ترفض الإساءة لدولة الكويت ورموزها
محمد عبده يتلقى لقاح كورونا.. وينصح: “خذوا الدواء لنتحصن جميعاً”

محمد عبده يتلقى لقاح كورونا.. وينصح: “خذوا الدواء لنتحصن جميعاً”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*