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نائب أمير منطقة الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

نائب أمير منطقة الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=937995
المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
وأشاد سموه بالجهود المبذولة في هذا الشأن وما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات واحترازات لمواجهة هذا الوباء في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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