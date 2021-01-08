بريطانيا: لقاحات كورونا قد لا تكون فعالة في مواجهة سلالة جنوب إفريقيا

أكد وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، أن هناك مخاوف من أن اللقاحات ضد فيروس كورونا قد لا تعمل بشكل صحيح ضد سلالته الجديدة شديدة العدوى المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وقال شابس، في حديث لإذاعة “LBC”، اليوم الجمعة، إن على الحكومة البريطانية فعل كل ما بوسعها لإبقاء السلالة المكتشفة في جنوب إفريقيا بعيدة عن المملكة المتحدة، وإلا فإنها قد تكون “عامل تغيير كبير للعبة” فيما يخص تعامل بلاده مع الجائحة.

وأوضح وزير النقل: “السلالة التي رصدت في جنوب إفريقيا تقلق الخبراء، بسبب احتمال ألا يثير اللقاح ضدها رد فعل بنفس الطريقة، أو لا يعمل بالطريقة نفسها تماما”.

وتابع: “إذا ثبت أن ذلك حقيقة فإن السماح بوصولها إلى البلاد سيمثل مأساة… وعلينا القيام بكل شيء ممكن لمنع حدوث ذلك”.

وتسارع الشركات الرائدة في إنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم لمعرفة ما إذا كانت أمصالها فعالة في مواجهة التحورات الجديدة التي رصدت في جنوب إفريقيا وبريطانيا.

وسبق أن أكد مدير مركز غاماليا الوطني الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، أن اللقاح “سبوتنيك V” الذي تم تطويره في هذه المؤسسة العلمية ضد فيروس كورونا فعال في مواجهة السلالتين الجديدتين(المكتشفتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا) ويحمي من الإصابة بهما.

كما أفادت دراسة مختبرية أجرتها شركة “فايزر” الأمريكية أن اللقاح الذي طورته مع شركة “بيونتيك” الألمانية للوقاية من مرض “كوفيد-19” فعال “فيما يبدو” في مواجهة تحور رئيسي في السلالات الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا التي تم رصدها في بريطانيا وجنوب إفريقيا.