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المقاتلات السعودية «إف 15» تنفذ تمرين مشترك مع القاذفات الأمريكية «بي-٥٢»

المقاتلات السعودية «إف 15» تنفذ تمرين مشترك مع القاذفات الأمريكية «بي-٥٢»
http://almnatiq.net/?p=938004
المناطق - الرياض

نفذت القوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية الأمريكية؛ تمرينًا ثنائيًّا شاركت فيه مقاتلات (إف-١٥ إس آي) السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (بي-٥٢) ومقاتلات (إف-١٦) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويأتي هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعتبر استمرارًا للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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