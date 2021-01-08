المقاتلات السعودية «إف 15» تنفذ تمرين مشترك مع القاذفات الأمريكية «بي-٥٢»

المناطق - الرياض

نفذت القوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية الأمريكية؛ تمرينًا ثنائيًّا شاركت فيه مقاتلات (إف-١٥ إس آي) السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (بي-٥٢) ومقاتلات (إف-١٦) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويأتي هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعتبر استمرارًا للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.