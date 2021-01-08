الأهلي يرفض ملاحقة الهلال ويخسر من القادسية بثلاثية

تغلب فريق القادسية على ضيفه فريق الأهلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف القادسية الأول اللاعب “أسبريا” عند الدقيقة 12، ليضيف زميله اللاعب “حمد اليامي” الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 48، وفي الدقيقة 76 سجل اللاعب “حسن العمري” الهدف الثالث لفريقه، في حين سجل للأهلي الهدف الأول اللاعب عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة يحتل فريق القادسية المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في الوصافة برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق الهلال المتصدر.