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خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)

خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)
http://almnatiq.net/?p=938030
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19).
من جهته، رفع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
وقال معاليه “اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه – حفظه الله – هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج”.

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