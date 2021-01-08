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النصر يكتسح العين بثلاثية نظيفة

النصر يكتسح العين بثلاثية نظيفة
http://almnatiq.net/?p=938036
المناطق - الرياض

تمكَّن النصر من الفوز على ضيفه العين بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات الجوالة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مرسول بارك.
وجاءت أهداف النصر في شوط المباراة الثاني، افتتحها اللاعب خالد الغنام في الدقيقة 47، وأضاف الأرجنتيني مارتينيز هدف النصر الثاني في الدقيقة 80، وبعد دقيقتين تمكن البديل سامي النجعي من تسجيل الهدف الثالث.
وبهذه النتيجة يصل النصر للنقطة 14 في المركز 11، فيما تجمد رصيد العين عند النقطة 11 في المركز 15.

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