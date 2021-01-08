الإسباني “ساينز” بطل المرحلة السادسة من “رالي داكار” السعودية 2021

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عاد الإسباني كارلوس ساينز حامل لقب رالي “داكار السعودية 2020” للانتصارات من جديد، بعد أن حسم الصراع على المركز الأول في “فئة السيارات” لصالحه اليوم، فيما تمكن السائق السعودي يزيد الراجحي من اقتناص المركز الثاني، وحلّ القطري ناصر العطية ثالثاً، والفرنسي ستيفان بيترهانسل رابعًا، في المرحلة السادسة من رالي “داكار السعودية 2021”.

جاء ذلك، في المرحلة التي انطلقت من القيصومة وانتهت في حائل، بمسافة تبلغ 688 كيلو مترا، منها 347 كيلو مترًا كمرحلة خاصة، وتسبق يوم الراحة الذي سيحظى به المتسابقون في مدينة حائل، يوم غدٍ السبت.

وبذلك يواصل الفرنسي ستيفان بيترهانسل تصدره الترتيب العام للرالي، متقدماً بفارق أقل من ست دقائق عن القطري ناصر العطية صاحب المركز الثاني، بينما يحلّ حامل لقب النسخة الماضية من الرالي، الإسباني ساينز في المركز الثالث.

وفي “فئة الدراجات النارية” شهدت مرحلة اليوم منافسةً شرسة، حيث جاء السائق الإسباني خوان باريدا بورت في المركز الأول، متقدماً بفارق 13 ثانية فقط عن البوتسواني روس برانش، فيما جاء الأسترالي دانييل ساندرز ثالثاً بفارق 53 ثانية.

صدارة الترتيب العام في هذه الفئة، عادت للأسترالي توبي برايس رغم إنهائه مرحلة اليوم في المركز السابع، بينما تراجع الأرجنتيني كيفن بينافيديس إلى المركز الثاني، واحتلّ التشيلي خوسيه إغناسيو كورنيخو فلوريمو المركز الثالث.

أما في فئة “الدراجات الرباعية”، فقد أنهى الفرنسي ألكساندر جيرو المرحلة السادسة في المركز الأول، بفارق 34 ثانية عن التشيلي جيوفاني إنريكو صاحب المركز الثاني، فيما حلّ الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو ثالثاً بفارق دقيقتين عن جيرو.

وعلى الرغم من تحقيقه المركز الثالث في المرحلة، لا يزال الأرجنتيني كافيلياسو متصدرًا الترتيب العام في الفئة، ومن بعده الأرجنتيني مانويل أندوخار في المركز الثاني، والتشيلي جيرو في المركز الثالث.

وفي فئة الشاحنات، سيطرت الفرق الروسية على المراكز الثلاثة الأولى، حيث أنهى فريق آيرات مارديف المرحلة في المركز الأول، متقدماً بفارق 1:08 دقيقة على فريق ديميتري سوتنيكوف، الذي احتل المركز الثاني، بينما جاء فريق المتسابق أنطون شيبالوف في المركز الثالث.

وواصل الثنائي سوتنيكوف وشيبالوف احتلال المركزين الأول والثاني على الترتيب في الجدول العام للفئة، فيما دخل مارديف إلى مراكز المقدمة باحتلاله المركز الثالث.

كما واصل السائق الأمريكي الصاعد سيث كينتيرو نتائجه المميزة، بعد أن فاز بالمرحلة السادسة في “فئة المركبات الصحراوية الخفيفة”، متفوقاً على القطري خليفة العطية الذي حلّ ثانياً لليوم الثاني على التوالي، فيما حلّ الإسباني جيرارد فارس غيل ثالثاً.

ولا يزال البولندي آرون دومزالا يحتل صدارة الترتيب العام في الفئة، ويليه الأمريكيان أوستن جينز وكينتيرو.

ويتوقف “رالي داكار السعودية 2021” غداً السبت في حائل ليحصل المتسابقون والفرق على يوم راحة، على أن تستأنف المرحلة السابعة يوم الأحد من حائل، وتنتهي في سكاكا، في مرحلة (ماراثونية) تمتد لمسافة 737 كيلومترا منها 471 كيلومترا مرحلة خاصة، يمنع من خلالها دخول أي شخص على المناطق المخصصة للعمل على المركبات، بخلاف المتنافسين.