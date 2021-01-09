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ترامب يعلن عدم حضوره حفل تنصيب بايدن

ترامب يعلن عدم حضوره حفل تنصيب بايدن
http://almnatiq.net/?p=938052

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في منشور على حسابه بتويتر اليوم، أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
ووفقاً للجمعية التاريخية للبيت الأبيض، سيصبح ترامب أول رئيس يتخلف عن حضور حفل مراسم تنصيب الفائز بالرئاسة الجديدة ، فقد جرت العادة أن يركب الرئيسان إلى مبنى الكابيتول معاً لحضور الحفل، كرمز للانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

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