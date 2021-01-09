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الولايات المتحدة تُسجل 279401 إصابة مؤكدة و 4180 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تُسجل 279401 إصابة مؤكدة و 4180 حالة وفاة بفيروس كورونا

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الولايات المتحدة تُسجل 279401 إصابة مؤكدة و 4180 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تُسجل 279401 إصابة مؤكدة و 4180 حالة وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=938054
المناطق - الرياض

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 279,401 إصابة مؤكدة و 4,180 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 21,539,398 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 364,029 حالة وفاة.

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