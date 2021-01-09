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نائب الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي ماضية في تنفيذ مخططات داعميها الإيرانيين

نائب الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي ماضية في تنفيذ مخططات داعميها الإيرانيين
http://almnatiq.net/?p=938056
المناطق - الرياض

اتهم نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالمضي في تنفيذ مخططات داعميها الإيرانيين.
وشدد الفريق محسن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على ضرورة وقف جرائم المليشيا وإنهاء ممارساتها بحق المدنيين الأبرياء.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ تعز، نبيل شمسان، للاطلاع على الحملة العسكرية التي تشنها الميليشيا الحوثي على قرى الحيمة، في تعز، وحصارها وقصفها لمنازل الأهالي ومزارعهم بالصواريخ والمدفعية وترويع الآمنين واختطاف العشرات من الأبرياء.
وقال نائب الرئيس اليمني، إن هذا السلوك الحوثي الإجرامي يفضح مزاعم المليشيات الحوثية، ويكشف حقدها على اليمن واليمنيين وإصرارها على سفك الدماء والمضي بمخططات داعميها الإيرانيين، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.
وطالب الفريق محسن، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الممارسات وممارسة ضغوط على المليشيا الانقلابية، لوقف إجرامها بحق اليمنيين.

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