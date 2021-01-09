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استطلاع: غالبية الأمريكيين يرغبون في عزل ترامب على الفور

استطلاع: غالبية الأمريكيين يرغبون في عزل ترامب على الفور
http://almnatiq.net/?p=938063
المناطق - الرياض

ذكر استطلاع لرويترز إبسوس أن 57 بالمئة من الأميركيين يرغبون في عزل الرئيس دونالد ترامب على الفور بعدما شجع على احتجاج يوم الأربعاء تطور إلى أعمال شغب دموية داخل مبنى الكونغرس.

وأوضح المسح الذي أجري يومي الخميس والجمعة أن عددا ممن صوتوا لصالح الرئيس الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر أبدوا معارضتهم لمؤيدي الرئيس المتشددين الذين اقتحموا الكونغرس خلال انعقاد جلسة التصديق على نتائج الانتخابات التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وقال 70 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم لا يتفقون مع تصرفات ترامب في الفترة التي سبقت اقتحام الكونغرس يوم الأربعاء. وكان ترامب قد حث آلافا من مؤيديه خلال تجمع يوم الأربعاء على الزحف إلى الكونغرس.

ولاقت أعمال الفوضى، التي شهدت وفاة شرطي وأربعة آخرين، انتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء.

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