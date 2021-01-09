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الريدز يقهر فيلا ليبلغ الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

الريدز يقهر فيلا ليبلغ الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
http://almnatiq.net/?p=938067
المناطق - وكالات

شق ليفربول طريقه إلى الدور الرابع بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بفوزه 4-1 على أستون فيلا المبتلى بالغيابات حيث اضطر صاحب الضيافة للاستعانة بالناشئين لتعدد الإصابات بكوفيد-19 داخل تشكيلته.

وأحرز ساديو ماني هدفين لبطل انجلترا كما أضاف جورجينيو فينالدم ومحمد صلاح هدفين ليلغي تعادل أستون فيلا بهدف رائع عبر لوي باري (17 عاما) الذي خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول.

واستمتع باري بلحظة مجد بعد أن أدرك التعادل عقب هدف ماني المبكر لكن ليفربول ضغط في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف خلال خمس دقائق.

وتولى مارك ديلاني مدرب فريق فيلا تحت 23 عاما القيادة بدلا من المدرب دين سميث بعد أن أغلق النادي مقر تدريباته لوجود حالات ايجابية للفيروس بين تسعة لاعبين وخمسة أعضاء بالطاقم.

وفي مواجهة أخرى فاز ولفرهامبتون واندرارز 1-صفر على كريستال بالاس بفضل هدف أداما تراوري في الدقيقة 35 حين تفوق على الحارس جاك باتلاند بتسديدة قوية على حافة منطقة الجزاء.

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