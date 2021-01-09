“زبون واحد” اشترى نصف إنتاج لقاح فايزر

المناطق - الرياض

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع شركتي “فايزر” و”بيونتيك” للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحهما لـ”كوفيد-19″.

وعقب الإعلان عن هذا الاتفاق الضخم، سيكون الاتحاد الأوروبي قد حجز نصف إنتاج الشركتين العالمي في سنة 2021.

وأوضحت فايزر أن بإمكانها أن تُنتج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة حول العالم هذا العام، بحسب رويترز.

ويضاف الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق آخر للحصول على 300 مليون جرعة أبرمه التكتل الأوروبي مع فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك في نوفمبر.

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة”الآن اتفقنا مع بيونتيك وفايزر لتوسيع هذا العقد”.

ثم أضافت “بالاتفاق الجديد نستطيع أن نشتري إجمالا ما يصل إلى 300 مليون جرعة إضافية من لقاح بيونتيك”.

وبدت فايزر أكثر حذرا، وقالت في بيان “نجري محادثات مع المفوضية الأوروبية حول تعديل الاتفاق القائم لتوريد كوميرناتي؛ لقاح فايزر وبيونتيك لكوفيد-19”.