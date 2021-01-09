الكشف عن أسباب تأجيل السماح للمواطنين بالسفر خارج المملكة 80 يومًا

حدَّدت وزارة الداخلية موعد السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها بشكل كامل، على أن يكون بعد نحو 80 يومًا من الآن ليكون ابتداءً من يوم الأربعاء 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م.
وكشف مصدر مسؤول في الوزارة، أن السبب في إرجاء رفع القيود نحو 80 يومًا من الآن،
يعود إلى عدد من الأسباب، وهي:
1- استمرار جائحة كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار.
2- الإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم.
3- أهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض.
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