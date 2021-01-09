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«بيتكوين» تسجل رقماً قياسياً جديداً وتتعدى الـ41 ألف دولار

«بيتكوين» تسجل رقماً قياسياً جديداً وتتعدى الـ41 ألف دولار
http://almnatiq.net/?p=938092
المناطق_وكالات

بلغت قيمة البيتكوين مستوى قياسيا جديدا، الجمعة، بعدما قفزت بما يزيد عن خمسة في المئة، لتبلغ 41530 دولارا، ولتعوّض خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم إلى مستوى منخفض عند 36618.36 دولار في بورصة “بتستامب” قبل أن ترتفع.

وارتفعت عملة الإيثريوم المشفرة المنافسة ثلاثة في المئة قبل أن تهوي ما يزيد عن عشرة في المئة، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وصعدت بتكوين نحو ألف في المئة من مستوى منخفض سجلته في مارس، وتجاوزت 30 ألف دولار للمرة الأولى في الثاني من يناير بعد أن تخطّت 20 ألفا في 16 ديسمبر.

وحذّر بعض المتعاملين في السوق من حركة تصحيح بعد الوصول إلى مستوى 40 ألفا، لكن بتكوين تتأهب لتسجيل مكاسب للجلسة الحادية عشرة في الجلسات الاثنتي عشرة الماضية.

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