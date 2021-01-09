صندوق التنمية الزراعية: 6 شروط لتمويل المنشآت البيطرية

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حدد صندوق التنمية الزراعية نحو 6 شروط لتمويل المنشآت البيطرية، مشيرًا إلى أنواع المنشآت التي يدعمها الصندوق.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية عبر موقعه الإلكتروني، أنه يمول المنشآت البيطرية المرخصة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، الممثلة في «المستشفيات البيطرية – العيادات الشاملة – العيادات الأولية – العيادات الأولية المتنقلة – الصيدليات البيطرية».

ويتطلب الحصول على تمويل للمنشآت البيطرية، تعبئة نموذج الطلب، وترخيص مزاولة النشاط. ويقتصر التمويل على المنشآت البيطرية المرخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

ويكون تمويل الأفراد لأنشطة العياد​ات الأولية الثابتة والمتنقلة والصيدليات البيطرية، وتمويل القطاع الاستثماري لنشاطات المستشفيات البيطرية والعيادات الشاملة البيطرية، وأن يكون مقدم الطلب طبيبًا بيطريًّا أو خريجَ أحد تخصصات الإنتاج الحيواني أو مساعدَ بيطريٍّ​، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

وكان صندوق التنمية الزراعية أوضح أن فكرة تمويل النشاط تقوم على مساهمة الصندوق في تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية بقروض مباشرة للمنشآت البيطرية المرخصة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقديم الخدمات البيطرية لقطاع إنتاج الثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية.