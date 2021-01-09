احدث الأخبار

دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالات كورونا المتحورة
أبرز المواد
 كل ما تريد معرفته عن خدمة «الجواز الصحي» وأهميتها في الوقاية من «كورونا»
أبرز المواد
 روبرت كوخ: 24694 إصابة جديدة و1083 وفاة بكورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بمكة وحائل والجوف وتبوك
أبرز المواد
 نظام الكهرباء الجديد: السماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمة للمستهلكين.. ومنع إيقافها إلا بإشعار عاجل
أبرز المواد
 بشكل دائم.. «إيقاف» حساب دونالد ترامب على تويتر
أبرز المواد
 صندوق التنمية الزراعية: 6 شروط لتمويل المنشآت البيطرية
أبرز المواد
 «بيتكوين» تسجل رقماً قياسياً جديداً وتتعدى الـ41 ألف دولار
أبرز المواد
 بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطنًا لتبرعهم بالدم 10 مرات
أبرز المواد
 الكشف عن أسباب تأجيل السماح للمواطنين بالسفر خارج المملكة 80 يومًا
أبرز المواد
 سلالة كورونا الجديدة.. هذه الأعراض يجب الانتباه إليها
أبرز المواد
 “زبون واحد” اشترى نصف إنتاج لقاح فايزر
أبرز المواد
دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالات كورونا المتحورة

دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالات كورونا المتحورة

أبرز المواد
كل ما تريد معرفته عن خدمة «الجواز الصحي» وأهميتها في الوقاية من «كورونا»

كل ما تريد معرفته عن خدمة «الجواز الصحي» وأهميتها في الوقاية من «كورونا»

أبرز المواد
روبرت كوخ: 24694 إصابة جديدة و1083 وفاة بكورونا في ألمانيا

روبرت كوخ: 24694 إصابة جديدة و1083 وفاة بكورونا في ألمانيا

أبرز المواد
حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بمكة وحائل والجوف وتبوك

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بمكة وحائل والجوف وتبوك

أبرز المواد

صندوق التنمية الزراعية: 6 شروط لتمويل المنشآت البيطرية

صندوق التنمية الزراعية: 6 شروط لتمويل المنشآت البيطرية
http://almnatiq.net/?p=938095
المناطق_ الرياض

حدد صندوق التنمية الزراعية نحو 6 شروط لتمويل المنشآت البيطرية، مشيرًا إلى أنواع المنشآت التي يدعمها الصندوق. 

وأوضح صندوق التنمية الزراعية عبر موقعه الإلكتروني، أنه يمول المنشآت البيطرية المرخصة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، الممثلة في «المستشفيات البيطرية – العيادات الشاملة – العيادات الأولية – العيادات الأولية المتنقلة – الصيدليات البيطرية». 

ويتطلب الحصول على تمويل للمنشآت البيطرية، تعبئة نموذج الطلب، وترخيص مزاولة النشاط. ويقتصر التمويل على المنشآت البيطرية المرخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

ويكون تمويل الأفراد لأنشطة العياد​ات الأولية الثابتة والمتنقلة والصيدليات البيطرية، وتمويل القطاع الاستثماري لنشاطات المستشفيات البيطرية والعيادات الشاملة البيطرية، وأن يكون مقدم الطلب طبيبًا بيطريًّا أو خريجَ أحد تخصصات الإنتاج الحيواني أو مساعدَ بيطريٍّ​، وفقًا لصندوق التنمية الزراعية.

وكان صندوق التنمية الزراعية أوضح أن فكرة تمويل النشاط تقوم على مساهمة الصندوق في تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية بقروض مباشرة للمنشآت البيطرية المرخصة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لتقديم الخدمات البيطرية لقطاع إنتاج الثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية.

روابط ذات صلة

دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالات كورونا المتحورة

دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالات كورونا المتحورة
كل ما تريد معرفته عن خدمة «الجواز الصحي» وأهميتها في الوقاية من «كورونا»

كل ما تريد معرفته عن خدمة «الجواز الصحي» وأهميتها في الوقاية من «كورونا»
روبرت كوخ: 24694 إصابة جديدة و1083 وفاة بكورونا في ألمانيا

روبرت كوخ: 24694 إصابة جديدة و1083 وفاة بكورونا في ألمانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*