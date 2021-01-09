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بشكل دائم.. «إيقاف» حساب دونالد ترامب على تويتر

بشكل دائم.. «إيقاف» حساب دونالد ترامب على تويتر
http://almnatiq.net/?p=938098
المناطق_وكالات


أعلن موقع التدوين الشهير «تويتر»، وقف حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب نهائيًّا تحسبًا لخطر المزيد من التحريض على العنف

وقال «تويتر»: قرار إلغاء حساب ترامب بشكل دائم جاء بعد مراجعة دقيقة لتغريداته مؤخرًا وخوفًا من خطر المزيد من التحريض على العنف

يأتي ذلك بعد يومين من قرار «تويتر» تجاه ترامب بحذف 3 تغريدات للرئيس، بالإضافة إلى تجميد الحساب ومنعه من التغريد لمدة 12 ساعة، وذلك على خلفية اقتحام أنصار ترامب جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات وأعمال العنف التي صاحبتها

وحينها، وأوضح «تويتر» أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم

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