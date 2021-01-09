كل ما تريد معرفته عن خدمة «الجواز الصحي» وأهميتها في الوقاية من «كورونا»

المناطق_ الرياض

كشف متحدث الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ماجد الشهري، تفاصيل جديدة بشأن خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق “توكلنا”، التي تم إطلاقها اليوم الخميس.

وقال “الشهري”: إن خدمة الجواز الصحي هي خدمة تسمح لمستخدمي تطبيق “توكلنا” باستعراض بيانات وتاريخ تطعيم لقاح كورونا بعد حصول المستخدم على جميع الجرعات اللازمة من لقاح كورونا التي بناءً عليها تُغيّر الحالة الصحية له إلى “مُحصن” – بإذن الله-.

وأضاف أن “مُحصن” تعني أنه مُحصن من الإصابة بفيروس كورونا لكن لابد من الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.