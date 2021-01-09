دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالات كورونا المتحورة

أظهرت دراسة حديثة أن اللقاح الذي طورته شركتا «بيونتيك» الألمانية و«فايزر» الأمريكية فعال ضد السلالتين المتحورتين لفيروس كورونا الأكثر قابلية للانتقال، اللذين ظهرا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

ووفقًا لنتائج أولية للبحث الذي أجرته شركة «فايزر» وكلية الطب بجامعة تكساس الأمريكية، فإن من المرجح أن يكون للقاح فاعلية بنسبة 95% ضد هذه المتغيرات.

وأجرى الباحثون فحوصات مخبرية على عينات دم من 20 مريضًا تلقوا لقاح فايزر/بيونتيك. ووجدوا أن العينات تحتوي على مستويات معادلة للأجسام المضادة التي تعمل ضد هذه السلالات.

وتؤكد النتائج افتراض علماء المناعة أنه على الرغم من أن الفيروس يتحور شكله عن طريق الطفرات، فإن اللقاحات الحالية من المفترض أن تظل فعالة ضدها.

ونشرت النتائج أمس الخميس (التوقيت المحلي)، لكن لم يتم نشرها بعدُ في مجلة علمية ولم تتم مراجعتها من قبل خبراء مستقلين.

وتخضع الفيروسات باستمرار لتغيرات عشوائية في مادتها الجينية. وتمنح بعض هذه الطفرات مزايا العامل الممرض، على سبيل المثال، من خلال تسهيل الانتقال.

وفي ديسمبر الماضي، تم اكتشاف نوع متحور من فيروس كورونا يسمى B.1.1.7 في بريطانيا، وتم العثور على نوع مماثل – 501Y.V2 – في جنوب إفريقيا.

ويقول الخبراء إن كلا النوعين أكثر عدوى من السلالات التي كانت منتشرة حتى الآن، ولكنهما ليسا أكثر فتكًا بطبيعتهما.