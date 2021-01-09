احدث الأخبار

5 أضرار صحية من الإفراط في تناول العسل.. تعرّف عليها
أبرز المواد
 إسرائيل تهدد ميليشيات إيران: صواريخنا وطائراتنا تصل لأي مكان.. تحملوا العواقب
أبرز المواد
 تنبيه مهم من «الصحة» لمرضى السكري بشأن الحصول على لقاح كورونا
أبرز المواد
 ما هو الصداع العنقودي وكم مرة يحدث؟
أبرز المواد
 ضبط 20 مخالفة لإجراءات كورونا في الجوف
أبرز المواد
 “Tesla” تخرج فيسبوك من نادي الـ5 الكبار في أمريكا
أبرز المواد
 تنبيه مهم من الدفاع المدني لتفادي خطر الأمطار والسيول
أبرز المواد
 دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالات كورونا المتحورة
أبرز المواد
 كل ما تريد معرفته عن خدمة «الجواز الصحي» وأهميتها في الوقاية من «كورونا»
أبرز المواد
 روبرت كوخ: 24694 إصابة جديدة و1083 وفاة بكورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بمكة وحائل والجوف وتبوك
أبرز المواد
 نظام الكهرباء الجديد: السماح للقطاع الخاص بتقديم الخدمة للمستهلكين.. ومنع إيقافها إلا بإشعار عاجل
أبرز المواد
5 أضرار صحية من الإفراط في تناول العسل.. تعرّف عليها

5 أضرار صحية من الإفراط في تناول العسل.. تعرّف عليها

أبرز المواد
إسرائيل تهدد ميليشيات إيران: صواريخنا وطائراتنا تصل لأي مكان.. تحملوا العواقب

إسرائيل تهدد ميليشيات إيران: صواريخنا وطائراتنا تصل لأي مكان.. تحملوا العواقب

أبرز المواد
تنبيه مهم من «الصحة» لمرضى السكري بشأن الحصول على لقاح كورونا

تنبيه مهم من «الصحة» لمرضى السكري بشأن الحصول على لقاح كورونا

أبرز المواد
ما هو الصداع العنقودي وكم مرة يحدث؟

ما هو الصداع العنقودي وكم مرة يحدث؟

أبرز المواد

5 أضرار صحية من الإفراط في تناول العسل.. تعرّف عليها

5 أضرار صحية من الإفراط في تناول العسل.. تعرّف عليها
http://almnatiq.net/?p=938141

حذر تقرير طبي نشرته صحيفة ” تايمز أوف إنديا” الهندية من الإفراط في تناول العسل ، موضحة 5 أضرار يمكن أن تحدث للجسم عند الإفراط في تناوله، وجاء على النحو التالي:-

زيادة مستوى السكر في الدم

العسل غني بالسكر والكربوهيدرات، لذلك فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

مشاكل في المعدة

يمكن أن تتفاقم مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك مع الإفراط في تناول العسل. يمكن أن يؤدي محتوى الفركتوز العالي في العسل إلى الإمساك، حتى لو لم يكن لديك أي مشكلة. كما يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ أو الإسهال لأن الجسم لا يستطيع هضم الكثير من السكر دفعة واحدة.

العسل يخفض ضغط الدم

يعمل العسل جيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. ولكن عند تناوله بكميات زائدة، يمكن أيضًا أن يخفض ضغط الدم عن المعدل الطبيعي. على المدى الطويل، يمكن أن يؤثر انخفاض ضغط الدم على أداء القلب.

زيادة الوزن

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فمن الضروري للغاية التحكم في كمية العسل التي تتناولها، لأن السعرات الحرارية الزائدة والسكر والكربوهيدرات الموجودة في العسل يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية في إنقاص الوزن.

مشاكل في الأسنان

كثرة العسل تعني الكثير من السكر، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان. وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن حوالي 82 % من العسل عبارة عن سكر. وبما أن العسل لزج، قد يلتصق بأسنانك ويزيد من تسوس الأسنان.

ونصح التقرير الطبي، بعدم تناول أكثر من 50 مل من العسل يومياً.

روابط ذات صلة

إسرائيل تهدد ميليشيات إيران: صواريخنا وطائراتنا تصل لأي مكان.. تحملوا العواقب

إسرائيل تهدد ميليشيات إيران: صواريخنا وطائراتنا تصل لأي مكان.. تحملوا العواقب
تنبيه مهم من «الصحة» لمرضى السكري بشأن الحصول على لقاح كورونا

تنبيه مهم من «الصحة» لمرضى السكري بشأن الحصول على لقاح كورونا
ما هو الصداع العنقودي وكم مرة يحدث؟

ما هو الصداع العنقودي وكم مرة يحدث؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*