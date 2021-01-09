تطبيق توكلنا: إعادة التسجيل لا تلغي التصاريح والبيانات السابقة

أوضح تطبيق (توكلنا) المعتمد من وزارة الصحة، أنَّ إعادة التسجيل في التطبيق لا يلغي البيانات أو التصاريح السابقة لصاحب الحساب.

ذكر تطبيق (توكلنا) –عبر تويتر- أنه عند تغيير البيانات الشخصية في (أبشر)، سوف تتحدث تلك البيانات في (توكلنا)، بشرط إعادة التسجيل في كمستخدم جديد في تطبيق (توكلنا).

وأشار التطبيق إلى أن إجراء إعادة التسجيل مجددًا، لا يلغي بيانات وتصاريح (توكلنا) السابقة.

من جهة أخرى، أوضح التطبيق، أنه يمكن للمواطن والمقيم تعديل التابعين او العمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن، من خلال اختيار (الخدمات) ثم (أفراد الأسرة والمكفولين).