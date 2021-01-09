شاهد التفاصيل: وظائف لحملة الدبلوم والثانوية والبكالوريوس بجامعة العلوم الصحية

المناطق_ الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في الرياض وجدة والاحساء.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التافصيل التالية:

مساعد إداري ثالث – أمين مختبر خدمات الطوارئ – مصمم مواقع إنترنت – مدير قاعدة بيانات – مدير أنظمة – عدد 2 – مساعد بحث أول – مساعد بحث ثاني – مشغل نظام الاتصالات ثاني.

مسؤول تدريب الحماية من الحريق – مراقب إطفاء – إطفائي – مسؤول المناوبات – منسق أبحاث ثالث – مساعد مكتب – مسجل قاعدة بيانات البحوث– أمين مختبر التخدير.

أمين مختبر العلاج التنفسي – تقني مختبر خدمات الطوارئ – تقني مختبر العلاج التنفسي – منسق مركز تدريب الدراسات العليا – مهندس مراقبة العمل – مشغل نظام الإتصالات ثاني– مشغل فني – مستشار قانوني أول.

مراقب عمل أول – منسق إداري – أخصائي موارد بشرية – مهندس المرافق والصيانة

– أخصائي تحسين جودة ثاني – مساعد قانوني – مراقب سلامة- مسؤول السلامة – مساعد إداري ثاني – محاسب ثالث.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية كما أن الوظائف تتطلب خبرة

إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

وسيتم التقديم من الرابط خلال الرابط التالي:

https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities