المرور: شرطان لعمل تفويض على المركبة من شخص لآخر

أوضح المرور السعودي، الشروط اللازمة لعمل تفويض على المركبة، من شخص لآخر، مشيرًا إلى ضرورة توافر شرطين، وهما تسديد المخالفات وعدم وجود قيود على المركبة.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًّا على استفسار مواطن بهذا الخصوص، أنه «ينص نظام المرور المادة السابعة عشرة الفقرة (2) بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة».

وقال المواطن في استفساره إنه يرغب في عمل تفويض على سيارة لشخص آخر فما هي الشروط؟

من جهة أخرى، يذكر المرور أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.