أسعار النفط نحو أعلى مستوى في 11 شهراً

المناطق_وكالات

تماسكت أسعار النفط نحو أعلى مستوى في 11 شهرا أمس الجمعة لتحقق بذلك مكاسب أسبوعية قوية مع خفض السعودية الإنتاج لدعم المعنويات في السوق، وفقا لـ”رويترز”.

وارتفع خام برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.2 في المائة، إلى 54.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، ولامس خام القياس العالمي 54.90 دولار أمس الأول، وهو الأعلى منذ فبراير.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو ما يعادل 0.3 في المائة، إلى 50.97 دولار، وأغلق الخام مرتفعا 0.4 في المائة، الخميس بعد أن بلغ أيضا أعلى مستوياته منذ شباط عند 51.28 دولار.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث لدى نيسان للأوراق المالية قرار السعودية القيام بتخفيضات طوعية لإنتاجها يواصل تقديم الدعم.

وأضاف : قوة الأسهم العالمية، المدعومة بوفرة السيولة، تحفز أيضا عمليات الشراء الجديدة في النفط، محذرا من أن النفط وأسواق الأسهم قد يشهدان تصحيحا قريبا، إذ إن ارتفاعهما لا يعكس الوضع الحالي للطلب على النفط والاقتصاد العالمي.