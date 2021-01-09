قرارات جديدة من أردوغان بإعتقال 28 عسكريًا

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http://almnatiq.net/?p=938166
المناطق_وكالات

أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 28 ضابطا وموظف مدني واحد، ضمن حملة أمنية ضد حركة الخدمة في 10 مدن مركزها العاصمة، أنقرة.

نيابة أنقرة أشارت إلى صدور قرارات اعتقال بحق 29 مشتبه به هم 28 ضابطا وإمام سري في قيادة القوات البرية، واتهمتهم باستخدام هواتف عمومية الموجودة في الأماكن العامة كالأسواق ومحلات البقالة.

وأضافت النيابة في بيانها أن قرارات الاعتقال صدرت اليوم لملاحقة المشتبه بهم 10 مدن تركية مركزها أنقرة.

ووجهت النيابة للمشتبه بهم تهمة التواصل مع تنظيم حركة الخدمة.

هذا وتواصل فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة ملاحقة المطلوبين.

وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، في حين أن المعارضة تقول بأنها كانت مدبرة من قبل أردوغان وحلفائه من القوميين اليمينيين واليساريين (حزب الحركة القومية وحزب الوطن) من أجل التخلص ممن سيقفون أمام تأسيس نظام استبدادي جديد.

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