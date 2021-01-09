احدث الأخبار

وفيات كوورنا في بريطانيا تقترب من 80 ألفاً
أبرز المواد
 الجمارك السعودية تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي
أبرز المواد
 «الموارد البشرية» ترفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة «استطلاع»
أبرز المواد
 تسجيل 228 وفاة و18222 إصابة جديدة بكورونا في الهند
أبرز المواد
 قرارات جديدة من أردوغان بإعتقال 28 عسكريًا
أبرز المواد
 سرقة كمبيوتر محمول من مكتب بيلوسي خلال اقتحام الكابيتول
أبرز المواد
 «الزكاة والدخل» تكشف عن الفئات الخاضعة للفوترة الإلكترونية
أبرز المواد
 أسعار النفط نحو أعلى مستوى في 11 شهراً
أبرز المواد
 المرور: شرطان لعمل تفويض على المركبة من شخص لآخر
أبرز المواد
 شاهد التفاصيل: وظائف لحملة الدبلوم والثانوية والبكالوريوس بجامعة العلوم الصحية
أبرز المواد
 الغذاء والدواء: نراقب مواقع وحسابات ترويج لمنتجات مجهولة على الإنترنت
أبرز المواد
 تطبيق توكلنا: إعادة التسجيل لا تلغي التصاريح والبيانات السابقة
أبرز المواد
وفيات كوورنا في بريطانيا تقترب من 80 ألفاً

وفيات كوورنا في بريطانيا تقترب من 80 ألفاً

أبرز المواد
الجمارك السعودية تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي

الجمارك السعودية تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي

أبرز المواد
«الموارد البشرية» ترفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة «استطلاع»

«الموارد البشرية» ترفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة «استطلاع»

أبرز المواد
تسجيل 228 وفاة و18222 إصابة جديدة بكورونا في الهند

تسجيل 228 وفاة و18222 إصابة جديدة بكورونا في الهند

أبرز المواد

«الموارد البشرية» ترفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة «استطلاع»

«الموارد البشرية» ترفع مشروع تعديل نظام العمل على منصة «استطلاع»
http://almnatiq.net/?p=938172
المناطق_ الرياض

رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, مشروع تعديل نظام العمل على منصة “استطلاع” ابتداءً من 06 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

ويهدف المشروع إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030, وللاطلاع على مشروع تعديل نظام العمل يرجى زيارة الرابط التالي :هنا.

روابط ذات صلة

وفيات كوورنا في بريطانيا تقترب من 80 ألفاً

وفيات كوورنا في بريطانيا تقترب من 80 ألفاً
الجمارك السعودية تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي

الجمارك السعودية تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي
تسجيل 228 وفاة و18222 إصابة جديدة بكورونا في الهند

تسجيل 228 وفاة و18222 إصابة جديدة بكورونا في الهند

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*