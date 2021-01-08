أمانة الشرقية: شواطئ ومتنزهات الشرقية تشهد اقبالا من الزائرين وسط منظومة متكاملة من الخدمات

المناطق - الدمام

تشهد الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات العامة والبرية بالمنطقة الشرقية اقبالا من قبل الزوار والأهالي خلال هذه الفترة، التي تصادف إجازة منتصف العام الدراسي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المتكاملة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان بأن الأمانة أعدت خطة مسبقة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وإشراف ومتابعة من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، حيث ركزت الخطة على تهيئة جميع المرافق السياحية والمتنزهات والحدائق العامة وعدد من الخدمات المتكاملة لخدمة الزائرين والمتنزهين تزامنا مع إجازة منتصف العام الدراسي.

وقال إن الأمانة عملت على تكثيف العمل في الواجهات البحرية والمتنزهات العامة والحدائق بفرق الصيانة، وكذلك تكثيف الحملات الميدانية لفرق إدارات صحة البيئة، والنظافة والتعقيم، إضافة إلى توجيه معالي الأمين للمسؤولين بضرورة المتابعة الميدانية وتكثيف الرقابة الصحية على كافة المنشآت التجارية والغذائية.

وأوضح بأن الأمانة بدأت منذ وقت مبكّر في تجهيز الشواطئ من خلال تكثيف أعمال النظافة فيها اذ تم تهيئة وصيانة وغسيل كافة مرافق الشواطئ، وتكثيف أعمال النظافة خلال الإجازة، كما يتم تزويد خزانات المياه بالماء بشكل يومي، إضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية للمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة كالمطاعم والبوفيهات، كما قامت بتجهيز مواقع الترفيه كالساحات البلدية المفتوحة والملاعب ومرافقها ومواقع الدبابات البرية.

وأكد أن إدارة الحدائق والتشجير بالأمانة قامت بتهيئة الحدائق العامة وصيانتها، وزراعة ملايين الزهور في الشوارع الرئيسة والساحات العامة والطرق.

وشدد على جاهزيّة جميع الحدائق والمرافق الترفيهيّة من خلال الاهتمام بتعقيمها وتطهيرها، إضافة الى الانتهاء من تعقيم الأجهزة الرياضيّة في مضامير المشاة، وصيانة وتجهيز وتعقيم ألعاب الأطفال وتجهيز المسطّحات الخضراء، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيّارات، كما تمَّ تحديد علامات إرشادية لأماكن الجلوس في الواجهات البحريّة والكورنيشات مما يضمن مسافات التباعد الاجتماعيّ بين الزوّار.

واكد أنَّ الأمانة تحرص على زيادة المواقع الجاذبة، رغبة منها في تحقيق الأهداف المتعلِّقة بتأمين مساحات ترفيهيّة إضافيّة لكافة المتنزهين وذوي الإعاقة بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمريّة، من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في جميع الأماكن لتوفير متنفَّس للأهالي والزوّار.

ودعا الجميع للاستمتاع بهذه الواجهات البحرية والمتنزهات والخدمات البلدية المقدمة، والمحافظة على الممتلكات العامة، والحفاظ على النظافة العامة لينعم بها الجميع، والابلاغ عن أي ملاحظات من خلال هاتف الطوارئ (940) وكذلك جميع قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.