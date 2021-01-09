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برلمان إيران يهدد الغرب .. “سنطرد مفتشي الطاقة الذرية”

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برلمان إيران يهدد الغرب .. “سنطرد مفتشي الطاقة الذرية”

برلمان إيران يهدد الغرب .. “سنطرد مفتشي الطاقة الذرية”
http://almnatiq.net/?p=938224
المناطق - وكالات

في تهديد جديد للغرب من أجل دفعه إلى رفع الحظر الذي فرضته عقوبات الإدارة الأميركية على طهران، لوح عضو في رئاسة البرلمان الإيراني بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال النائب أحمد أميري فرهاني: “إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير 2021، سنطرد بالتأكيد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد، وسنوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي”.

تهديدات متكررة.. حول رفع التخصيب

وقبل يومين، هدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% بعد تعليق التزاماتها بالاتفاق النووي. وقال في تصريحات للتلفزيون الإيراني، الخميس، إيران باتت قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20% وقد تصل حتى إلى 90%”.

مفاعل آراك النووي الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)

تأتي تلك التصريحات والتهديدات في وقت يعتبر العديد من الخبراء أن التخصيب بنسبة 20% يمهد الطريق للقدرة على الوصول إلى صنع قنبلة نووية، لكن المسؤولين الإيرانيين يقولون إن هدفهم ليس الحصول على سلاح نووي.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، قال الثلاثاء، إن إيران تنصلت عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الإجراءات الجديدة، معرباً عن قلق بروكسل للغاية من تصرفات السلطات الإيرانية.

مفاعل نووي إيراني (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن إيران قلصت التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، على خمس مراحل منذ مايو من العام الماضي، ردًا على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق.

وغالبا ما كررت تلك الفترة أنها ستكون في حل عن كافة التزاماتها في حال لم ينجح الغرب لا سيما الدول الأوروبية التي لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي في رفع الحظر عنها وتخفيف أثر العقوبات الأميركية.

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