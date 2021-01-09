“عامر الشهري”..قصة بطل خاطر بحياته لإنقاذ طفل جرفته سيول وادي أعشار

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وسط الأمواج والسيول، يبرُز الشجعان من الرجال، لحملوا على عاتقهم المهمات الثقال النبيلة، فينقذوا الأنفس من الموت المحقق، ويتصدون للموت بشجاعة.

تجسدت تلك المعاني النبيلة في المواطن عامر بن موسى الشهري صاحب ال37 عاما، بعد إنقاذه طفلا جرفته سيول أحد ثربان شمال غرب عسير ظهر أمس.

ووصف الشهري المشهد بالمروع، حيث جلس مجموعة من الشباب على رصيف محاذ لوادي أعشار بمركز أحد ثربان، سقط بهم الرصيف القريب من السيل، فخرجوا جميعاً إلا واحد منهم يبلغ من العمر 16 عاما لم يستطع الخروج بسبب صغر سنه وبنيته العضليّة.

وتابع المواطن الشجاع أنه عندما قرر إنقاذ الطفل وجد معارضة من أقرانه خوفا على حياته، لكنه اتخذ قراره في الوقت المناسب لينزل في السيل الذي كان قويًا، وينقذ الطفل قبل يلفظ أنفاسه الأخيرة، لينقل بعدها إلى المستشفى حيث قدمت له الإسعافات، وهو الآن بصحة جيدة.