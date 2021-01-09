الشباب ينتصر على ضيفه الاتفاق في الجولة 12

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تغلب فريق الشباب على ضيفه فريق الاتفاق في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

سجل هدف الشباب اللاعب كريستيان جوانكا وذلك عند الدقيقة 22 من الشوط الأول .

وبهذه النتيجة رفع الشباب نقاطه لـ 22 نقطة محتلًا المركز الثاني، بينما بقي رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز التاسع في سُلّم الترتيب .

فيما حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء فريقي التعاون والرائد الذي أقيم اليوم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في إطار الجولة الـ 12 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد التعاون إلى النقطة 18 في المركز الخامس، والرائد إلى النقطة 13 في المركز الـ 13.