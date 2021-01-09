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الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي واضح من جرائم ميليشيا الحوثي بحق السكان في تعز

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منوعات

الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي واضح من جرائم ميليشيا الحوثي بحق السكان في تعز

الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي واضح من جرائم ميليشيا الحوثي بحق السكان في تعز
http://almnatiq.net/?p=938319
المناطق - الرياض

طالب رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية باتخاذ موقف واضح إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد السكان في بلدات الحيمة التابعة لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وشدد رئيس الحكومة، على عدم اكتفاء المجتمع الدولي ومنظماته بموقف المتفرج، على جرائم الميليشيا المدعومة من إيران، وقال إن ذلك الموقف شجعها على التمادي في جرائمها ضد المدنيين العزل.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بحافظة تعز، نبيل شمسان، وشدد فيه رئيس الوزراء على أن عمليات القتل للأطفال والنساء والمدنيين والاعتقالات العشوائية وتفجير المنازل والتهجير القسري للسكان لن تسقط بالتقادم وسيدفع مرتكبيها ثمن جرائمهم، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأطلع محافظ تعز، رئيس الوزراء على تقارير حول جرائم الميليشيات الحوثية وحصارها وقصفها لمنازل السكان والمزارع بالصواريخ والمدفعية وترويع الآمنين وقتل الاطفال والنساء واختطاف العشرات من الأبرياء.

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