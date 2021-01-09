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الكويت :10 دنانير رسم إذن عمل الخليجيين و البدون

الكويت :10 دنانير رسم إذن عمل الخليجيين و البدون
http://almnatiq.net/?p=938321
المناطق - الرياض

قررت دولة الكويت فرض رسوم جديدة على الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للقوى العاملة لجميع الفئات الخاضعة لها.

ونص القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة وزير التنمية الاقتصادية فيصل المدلج في 31 ديسمبر 2020، وحصلت صحيفة “القبس” على نسخة على فرض رسوم تتراوح بين دينار و10 دنانير على 7 معاملات جديدة.

وجاء في القرار فرض دينار واحد لكل من «اصدار شهادة بيان حالة للعامل وشهادة تسلسل وظيفي له»، و5 دنانير لـ «اصدار شهادة اعتماد توقيع لملف صاحب العمل».

وحدد القرار رسما بقيمة 10 دنانير لكل من إصدار أو تجديد اذن العمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي «واصدار أو تجديد اذن العمل لفئة المقيمين بصورة غير قانونية». وتحصل الهيئة بحسب قرار صادر في 2016 رسما قدره 50 دينارا عن اصدار أو تحويل أو تجديد اذن العمل لأول مرة للمقيمين في القطاع الخاص، دون تحصيل رسوم على تصريح العمل.

وجاء في القرار أيضاً: «الغاء الرسم المقرر بالبندين 8 و10 بشأن الإلغاء النهائي للسفر، ورسم تعديل وإلغاء أي بيانات، الواردين في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1994، حيث كان يحصل رسم دينار واحد عن بند البيانات و10 دنانير عن إلغاء نهائي للسفر».

رسوم خدمات القوى العاملة الجديدة: دينار رسم اصدار شهادة اعتماد توقيع لملف صاحب العمل، و 10 دنانير لإصدار أو تجديد اذن عمل مواطني دول مجلس التعاون،و 10 دنانير لإصدار أو تجديد اذن عمل لفئة المقيمين بصورة غير قانونية دينار لإصدار شهادة بيان حالة العامل دينار لإصدار شهادة تسلسل وظيفي للعامل معاملات الغاء النهائي للسفر وتعديل البيانات مجانا.

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