الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها الجوية إلى السعودية الاثنين المقبل

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قالت شركة الخطوط الجوية القطرية، إنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وأضافت الخطوط القطرية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر السبت، بالرياض يوم الاثنين الموافق 11 يناير ثم جدة يوم 14 يناير والدمام في 16 يناير.

جاء ذلك بعد الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والمعلن قبيل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في محافظة العلا السعودية يوم الثلاثاء الماضي والتي نصت في بيانها الختامي أيضا على عودة العلاقات إلى سابق عهدها مع دولة قطر.

وأعلنت اليوم الخطوط الجوية السعودية اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية إلى دولة قطر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 11 يناير الجاري، على أن تسير رحلات جوية إلى الدوحة من الرياض وجدة ابتداءا من موعد استئناف الرحلات المحدد بيوم الاثنين المقبل.