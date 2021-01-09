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العثور على مواقع أثرية جديدة شرق الشماسية بالقصيم

http://almnatiq.net/?p=938334
المناطق - الرياض

كشف الدكتور أحمد الدغيري رئيس قسم الجغرافيا بجامعة القصيم عن العثور على مواقع أثرية جديدة شرق الشماسية بالقصيم

وأوضح أن المواقع الأثرية المكتشفة في الشماسية تعود لما يقرب 220 ألف سنة، للحضارة الآشورية .

وأضاف أن الدلائل والشواهد تشير إلى أن تجمعات بشرية عاشت في القصيم في حقبة من الزمان، استخدمت الفؤوس الحجرية في الري والزراعة ، كما استخدمتها في فن التقطيع والتجزأة، واستخدمت الأحجار في إشعال النار والذبح.

وأشار الدغيري إلى أن “التقنيات الحديثة التي تستخدم في الدراسات العلمية مكنتهم من اكتشاف مهد الحضارات و الإرث القديم ، والبحيرات القديمة واستطاعت اكتشاف ما أسفل سطح الأرض لنتمكن من رسم البيئة والمناخ القديم الذي عاش عليه الإنسان”.

وقال الدغيري أن الآثار التي عثر عليها هي إرث لأمم عاشت على ضفاف الأنهار قديما، مشيرا إلى ضرورة عناية الأفراد بهذا الإرث فهي مسؤولية فردية .

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