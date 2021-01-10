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الخارجية الأمريكية تجدد دعوتها لتحقيق العدالة لضحايا الطائرة الأوكرانية

الخارجية الأمريكية تجدد دعوتها لتحقيق العدالة لضحايا الطائرة الأوكرانية
http://almnatiq.net/?p=938350

جددت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم دعوتها لتحقيق العدالة لضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران العام الماضي.
وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم أنه في ذكرى سقوط الطائرة الأوكرانية، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخين أرض جو، تنضم الولايات المتحدة للدول المطالبة بتحقيق العدالة لـ 176 من الركاب المدنيين الأبرياء وطاقم الطائرة.
وأكد البيان أنه بعد مرور عام على الحادثة يواصل النظام الإيراني حماية المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، ويتستر على جرائمهم.

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